Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Inflation in China hat im November den höchsten Stand seit fast zwei Jahren erreicht, vor allem wegen gestiegener Lebensmittelpreise, so die Analysten der NORD/LB in ihrer aktuellen Ausgabe von "NORD/LB am Morgen".Waren und Dienstleistungen hätten sich y/y um 0,7% verteuert. Im Vergleich zum Oktober seien die Lebenshaltungskosten leicht um 0,1% gesunken. Experten sähen weiterhin die Gefahr einer Deflation. Der Preisverfall bei Herstellern habe sich im November überraschend verschärft: Die Erzeugerpreise hätten 2,2% unter dem Vorjahreswert gelegen (Oktober: -2,1%). Hersteller würden seit drei Jahren ihre Preise senken - ein Hinweis auf Überkapazitäten und intensiven Wettbewerb. ...

