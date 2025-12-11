Die jüngsten Auswertungen zum Eigenheim-Segment und der Energiewendekurs von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche drohen nach Einschätzung des ZVEH den Photovoltaik-Ausbau zu drosseln oder könnten ihn sogar zum Erliegen bringen. Der Zentralverband der Deutschen Elektro- und Informationstechnischen Handwerke (ZVEH) hat bereits im vergangenen Jahr einen dramatischen Rückgang der von seinen Mitgliedsunternehmen installierten Photovoltaik-Anlagen registriert. Einer Auswertung des Verbands zufolge war die Zahl der von Betrieben im Elektrohandwerk 2024 installierten Anlagen im Vergleich zum ...

