FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.12.2025 - 11.00 am
- BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 2650 (2470) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS RWS HOLDINGS PLC PRICE TARGET TO 170 (210) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 100 (170) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BERNSTEIN CUTS OCADO PRICE TARGET TO 100 (170) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA CUTS WIZZ AIR TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 960 (1210) PENCE - CITIGROUP CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 1830 (1840) PENCE - 'SELL' - CITIGROUP CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3178 (3535) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS B&M TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 165 PENCE - CITIGROUP CUTS JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 88 (104) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 1400 (1500) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SAINSBURY TO 'BUY' - PRICE TARGET 349 PENCE - CITIGROUP RAISES TESCO PRICE TARGET TO 510 (460) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS TRAVIS PERKINS TO 'SELL' (BUY) - PRICE TARGET 530 (650) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 5150 (5050) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS LLOYDS TO 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS BUNZL PRICE TARGET TO 2470 (2510) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 450 (470) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 1400 (1495) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES PENNON GROUP PRICE TARGET TO 560 (555) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2510 (2230) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN ADDS EXPERIAN TO 'ANALYST FOCUS LIST' - JPMORGAN CUTS HARBOUR ENERGY TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 214 PENCE - JPMORGAN RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 5120 (4440) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RS GROUP TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 747 (630) PENCE - JPMORGAN REINITIATES EXPERIAN WITH 'OVERWEIGHT' - PRICE TARGET 4090 PENCE - JPMORGAN REINITIATES SERCO GROUP WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 278 PENCE
