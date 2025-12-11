Dank eines dicken Solarglases und einem stabilen Rahmen können Alpha Pure-RX Photovoltaik-Module des Herstellers REC sogar 45'¯mm großen Hagelkörnern überstehen und einer Belastung von maximal 10.000 Pa widerstehen. Der Photovoltaik-Modulhersteller REC Group hat für seine Alpha Pure-RX Solarmodule unabhängige Tests zur Hagelbeständigkeit gemäß IEC61215-MQT 17 durchgeführt. Während der Branchenstandard die Zertifizierung für 25'¯mm große Hagelkörner bei 83'¯km/h vorsieht, widersteht das Alpha ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.