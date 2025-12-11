Dank eines dicken Solarglases und einem stabilen Rahmen können Alpha Pure-RX Photovoltaik-Module des Herstellers REC sogar 45'¯mm großen Hagelkörnern überstehen und einer Belastung von maximal 10.000 Pa widerstehen. Der Photovoltaik-Modulhersteller REC Group hat für seine Alpha Pure-RX Solarmodule unabhängige Tests zur Hagelbeständigkeit gemäß IEC61215-MQT 17 durchgeführt. Während der Branchenstandard die Zertifizierung für 25'¯mm große Hagelkörner bei 83'¯km/h vorsieht, widersteht das Alpha ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver