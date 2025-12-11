HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Hold" belassen. Die Verkehrszahlen für November seien solide gewesen, schrieb Christian Cohrs am Donnerstag in seiner Schnelleinschätzung. Anlass für eine Veränderung der bestehenden Schätzungen zu dem Flughafenbetreiber gebe es unterdessen nicht./mf/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2025 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



ISIN: DE0005773303





