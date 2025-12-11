Zürich - Der Service «Attack Surface Reduction» von Adnovum hilft Unternehmen, ihre Microsoft-Security-Umgebungen wirksam vor Cyberangriffen zu schützen. Das Angebot ergänzt das bestehende Portfolio an Managed Cybersecurity Services und ist ab sofort auch in der Azure Cloud verfügbar. Der Service «Attack Surface Reduction» ASR von Adnovum bietet Unternehmen und Organisationen eine umfassende Analyse ihrer digitalen Angriffsflächen. Dank einem konsolidierten ...

