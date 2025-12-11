LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für RWE auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52 Euro belassen.Trotz der jüngsten Rally bleibe der europäische Versorgersektor aussichtsreich, schrieb Peter Crampton in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Der Markt unterschätze dabei immer noch das Potenzial von RWE für künftiges Wachstum./mf/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 19:47 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: DE0007037129

