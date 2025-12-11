Thales stellt die ersten Funktionen seiner neuen AI Security Fabric vor, die einen robusten Schutz für Agentic AI, LLM-basierte Anwendungen, Daten und Identitäten bieten soll.

Neue Funktionen bekämpfen neue KI-spezifische Bedrohungen darunter Prompt Injection, Datenlecks, Modellmanipulation und unsichere RAG-Pipelines und helfen Unternehmen dabei, sicher innovative Entwicklungen voranzutreiben und gleichzeitig die Compliance zu wahren.

Mit den für 2026 geplanten Verbesserungen will Thales eine umfassende Sicherheitsschicht für KI-Ökosysteme bereitstellen, damit Unternehmen die Einführung von KI in Cloud- und lokalen Umgebungen sicher skalieren können.

KI ist eine der am schnellsten wachsenden Technologien in der Geschichte der modernen Wirtschaft. Sie hat das Potenzial, Branchen zu revolutionieren, Abläufe zu optimieren und Innovationen voranzutreiben. Sie bringt jedoch auch Sicherheitslücken, Risiken und Schwachstellen mit sich. Laut einer Studie von McKinsey von 2025 nutzen 78 Prozent der Unternehmen KI in mindestens einem Geschäftsbereich, gegenüber 55 Prozent vor zwei Jahren. Infolgedessen investieren 73 Prozent der Unternehmen laut dem Thales Data Threat Report 2025 in KI-spezifische Sicherheitstools, entweder mit neuen oder bestehenden Budgets.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251211162796/de/

Thales AI Security Fabric

Thales stellt die ersten grundlegenden Funktionen seiner AI-Runtime Security vor, um den Kern und die Peripherie der KI-Ökosysteme von Unternehmen zu schützen.

Thales AI Security Fabric Schutz für LLM-gestützte Anwendungen, Daten und Identitäten

Mit der AI Security Fabric von Thales können Unternehmen:

KI für sicheres Unternehmenswachstum nutzen: Unternehmen maximieren die Vorteile der KI, damit Teams innovativ sein und sich weiterentwickeln können, ohne zusätzliche Sicherheitsrisiken wie Prompt-Injection, Datenlecks, Modellmanipulation und Offenlegung sensibler oder regulierter Daten einzugehen.

Unternehmen maximieren die Vorteile der KI, damit Teams innovativ sein und sich weiterentwickeln können, ohne zusätzliche Sicherheitsrisiken wie Prompt-Injection, Datenlecks, Modellmanipulation und Offenlegung sensibler oder regulierter Daten einzugehen. Daten, Anwendungen und Identitäten durchgängig schützen : Unternehmen stellen Agentic AI und GenAI kontrollierten Zugriff auf Datensätze bereit. Sie implementieren Runtime Security in Cloud- und OnPremises-Umgebungen und sichern alle KI-Interaktionen mit minimalem Integrationsaufwand.

: Unternehmen stellen Agentic AI und GenAI kontrollierten Zugriff auf Datensätze bereit. Sie implementieren Runtime Security in Cloud- und OnPremises-Umgebungen und sichern alle KI-Interaktionen mit minimalem Integrationsaufwand. Auf unternehmensgerechten, standardkonformen Schutz vertrauen: Unternehmen nutzen bewährte Sicherheitsfunktionen, die direkt auf die kritischsten OWASP Top 10-Risiken eingehen und kostspielige oder rufschädigende Vorfälle verhindern, bevor sie sich auf das Unternehmen auswirken.

Die ersten Funktionen, die jetzt verfügbar gemacht werden, sind:

AI Application Security: Eine Sicherheitslösung zum Schutz selbst entwickelter Anwendungen, die LLMs verwenden. Sie bietet Echtzeitschutz vor KI-spezifischen Bedrohungen, darunter Prompt-Injection, Jailbreaking, System-Prompt-Leakage, Model-Denial-of-Service-Angriffe, Sensitive-Information-Leakage und Content-Moderation. Dazu zählen flexible und nahtlose Bereitstellungsoptionen für jede Architektur, egal ob Cloud-native, lokale oder hybride Umgebungen.

Eine Sicherheitslösung zum Schutz selbst entwickelter Anwendungen, die LLMs verwenden. Sie bietet Echtzeitschutz vor KI-spezifischen Bedrohungen, darunter Prompt-Injection, Jailbreaking, System-Prompt-Leakage, Model-Denial-of-Service-Angriffe, Sensitive-Information-Leakage und Content-Moderation. Dazu zählen flexible und nahtlose Bereitstellungsoptionen für jede Architektur, egal ob Cloud-native, lokale oder hybride Umgebungen. AI Retrieval-Augmented Generation (RAG) Security: Bietet die Möglichkeit, sensible strukturierte und unstrukturierte Unternehmensdaten zu erkennen und mit umfassenden Datenschutzlösungen, einschließlich Verschlüsselung und Schlüsselverwaltung zu schützen, bevor sie in Suchanwendungen aufgenommen werden. Es unterstützt die sichere Kommunikation zwischen dem LLM und externen Datenquellen.

"KI gestaltet die Geschäftsabläufe neu, deshalb benötigen Unternehmen Sicherheitslösungen, die auf die spezifischen Risiken von Agentic-KI- und Gen-KI-Anwendungen zugeschnitten sind", sagt Sebastien Cano, SVP Cyber Security Products Business bei Thales. "Thales AI Security Fabric bietet Unternehmen spezielle Tools zur Absicherung von KI-Anwendungen bei gleichzeitiger Minimierung der betrieblichen Komplexität. Gestützt auf jahrzehntelange Erfahrung im Bereich Sicherheit ermöglicht Thales Unternehmen eine sichere Skalierung ihrer KI-Einführung und schützt sensible Daten, Anwendungen und Benutzerinteraktionen."

Thales plant, seine AI Security Fabric im Jahr 2026 um neue Runtime Security-Funktionen zu erweitern, darunter Data Leakage Prevention, ein Model Context Protocol (MCP)-Sicherheitsgateway und eine durchgängige Runtime-Zugriffskontrolle. Diese Funktionen werden den Schutz über Data Flows hinweg verstärken, den agentenbasierten KI-Datenzugriff sichern und eine einheitliche, konforme Verwaltung der Interaktionen zwischen Benutzern, Modellen und Datenquellen gewährleisten.

Weitere Informationen und Zugriff auf einige dieser Tools finden Sie unter: https://cpl.thalesgroup.com/data-security/ai-cybersecurity-solutions?utm_campaign=ai-security-fabric

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von Spitzentechnologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen adressiert mehrere große Herausforderungen unserer Zeit: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Gruppe investiert jährlich mehr als vier Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere für kritische Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 83.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. Im Jahr 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz von 20,6 Milliarden Euro.

BESUCHEN SIE

Thales Group

Cloud Protection Licensing Solutions Thales Group

Cybersecurity Solutions Thales Group

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251211162796/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKT

Thales, Media Relations

Security Cybersecurity

Marion Bonnet

+33 (0) 6 60 38 48 92

marion.bonnet@thalesgroup.com