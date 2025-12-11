Pfäffikon SZ / Atlanta - LGT Capital Partners ist eine Partnerschaft mit der in den USA ansässigen Vermögensverwaltung Invesco eingegangen. Das auf Privatmarktanlagen spezialisierte Schwyzer Unternehmen will damit nordamerikanischer Kundschaft den Zugang zu dieser Anlageklasse erleichtern. LGT Capital Partners und der Assetmanager Invesco aus Atlanta im US-Bundesstaat Georgia haben eine strategische Partnerschaft bekanntgegeben. Die Kooperation bezieht ...

