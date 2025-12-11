Summary: SCHOTT Pharma erfüllt die Erwartungen in einem anspruchsvollen Umfeld Hochwertige Verpackungslösungen gewinnen weiter an Bedeutung Segmententwicklung verläuft unterschiedlich dynamisch 2026 dürfte ein Übergangsjahr werden SCHOTT Pharma hat das Geschäftsjahr 2025 erfolgreich abgeschlossen und bestätigt damit seine Rolle als wichtiger Anbieter moderner Verpackungs- und Verabreichungssysteme für Arzneimittel. Das Unternehmen profitiert weiterhin von einem Markt, der höhere Qualitätsstandards, sichere Handhabung und spezialisierte Lösungen verlangt. Die Jahreszahlen zeigen, dass SCHOTT Pharma ...Den vollständigen Artikel lesen ...
