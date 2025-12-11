Das unter dem Begriff "Heizungsgesetz" umstrittene Gebäudeenergiegesetz soll einem Gebäudemodernisierungsgesetz weichen. Darauf hat sich der Koalitionsausschuss geeinigt. Der Koalitionsausschuss von CDU/CSU und SPD hat sich in der vergangenen Nacht darauf geeinigt Eckpunkte für ein Gebäudemodernisierungsgesetz bis Ende Januar zu erarbeiten. Die Gesetzesnovelle soll Ende Februar vorliegen. Sie soll anscheinend das Gebäudeenergiegesetz (GEG) ablösen. "Der Koalitionsausschuss hat sich leider nur auf ...

