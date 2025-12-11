LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für LVMH von 560 auf 580 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Da die Rückmeldungen von Wettbewerbern zur aktuellen Geschäftsentwicklung im Oktober und November ermutigend seien, habe sie ihre Prognosen für das vierte Quartal des Luxusgüterkonzerns im Kernbereich Mode und Lederwaren leicht erhöht, schrieb Carole Madjo in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./rob/edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 16:32 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT



ISIN: FR0000121014





