Carl Zeiss Meditec AG liefert zum Geschäftsjahr 2024/25 ein gemischtes, aber durchaus spannendes Bild ab: Umsatz +7,8 % auf 2.228 Mio. Euro, der Auftragseingang legt sogar um +18,2 % zu - doch Gewinn je Aktie und Dividende gehen zurück. Für Anleger im TecDAX- und MDAX-Nebenwert bleibt die Frage: Ist das die Basis für ein ruhiges Wachstumsinvestment - oder nur ein Zwischenstopp auf einem holprigen Kursweg? Umsatz läuft, Auftragseingang brummt - Marge noch im Wartemodus Operativ zeigt Carl Zeiss Meditec solide Wachstumszahlen: Umsatz 2024/25: 2.228 Mio. Euro (Vj. 2.066 Mio. Euro),Wachstum: +7,8 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
