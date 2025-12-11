Paris / London / Zürich - Auch am Tag nach der vielbeachteten US-Leitzinssenkung hat der europäische Aktienmarkt keinen neuen Schwung gewonnen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Mittag um 0,24 Prozent auf 5721,94 Punkte. Ausserhalb des Euroraums war die Entwicklung uneinheitlich. Während der britische FTSE 100 zuletzt um 0,1 Prozent auf 9.664,73 Punkte anzog, gab der Schweizer SMI um 0,1 Prozent auf 12.909,69 Punkte nach. Dabei waren ...

