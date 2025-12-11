Die AMD-Aktie hat sich in den vergangenen Jahren zu einem der dynamischsten Titel im Halbleitersektor entwickelt und wir halten ihn im Vergleich zu Nvidia tatsächlich für die attraktivere Wahl. Die jüngsten Zahlen und strategischen Partnerschaften unterstreichen, dass der Konzern mittlerweile zu den zentralen Profiteuren des weltweiten KI-Infrastrukturbooms zählt. Advanced Micro Devices (AMD) hat unter der Führung von CEO Lisa Su eine radikale Transformation ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de