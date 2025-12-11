Seit mehr als 15 Jahren entwickelt und fertigt das Unternehmen STI im sächsischen Meerane Solarthermie-Systeme. Jetzt hat Étienne Sauppe die Geschäftsführung von Hendrik Stengel übernommen. Seit dem 1. Oktober hat der Solarkollektor-Hersteller STI-Solar-Technologie-International GmbH mit Étienne Sauppe einen neuen Geschäftsführer. Es ist seine erste Position als Geschäftsführer. Im Unternehmen ist er kein Unbekannter, denn er arbeitet seit über 10 Jahren für STI. Zunächst im Jahr 2014 als Werkstudent ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.