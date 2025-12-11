Seit mehr als 15 Jahren entwickelt und fertigt das Unternehmen STI im sächsischen Meerane Solarthermie-Systeme. Jetzt hat Étienne Sauppe die Geschäftsführung von Hendrik Stengel übernommen. Seit dem 1. Oktober hat der Solarkollektor-Hersteller STI-Solar-Technologie-International GmbH mit Étienne Sauppe einen neuen Geschäftsführer. Es ist seine erste Position als Geschäftsführer. Im Unternehmen ist er kein Unbekannter, denn er arbeitet seit über 10 Jahren für STI. Zunächst im Jahr 2014 als Werkstudent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
