Die Search Console rüstet auf: Nach Custom-Annotations und Prompts für Berichte kommen endlich Weekly- und Monthly-Views im Leistungsbericht. Außerdem lassen sich in der Search Console künftig auch Social-Media-Insights tracken. Eine ganze Reihe vorweihnachtlicher Geschenke hat Google für SEOs dieser Tage parat. Neben diversen Updates für KI-Dienste in der Suche, etwa der Zusammenführung von AI Overviews und dem AI Mode,Â und Hinweisen auf die ganz ...

