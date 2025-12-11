Ein bedeutender Automobilzulieferer modernisiert seine IT-Infrastruktur, um Innovation und Wachstum voranzutreiben

SAN ANTONIO, Dec. 11, 2025, ein führender Anbieter von End-to-End-Hybrid-Cloud- und KI-Lösungen, hat heute bekanntgegeben, dass NiterraEMEA GmbH (im Folgenden "Niterra"), ein technischer Keramikhersteller und bedeutender Automobilzulieferer, eine Partnerschaft mit Rackspace eingegangen ist, um seine digitale Transformation durch eine schnelle Migration zu Google Cloud voranzutreiben. Niterra entschied sich für Rackspace aufgrund seiner umfassenden Expertise in den Bereichen Migration, Modernisierung und Verwaltung geschäftskritischer Workloads sowie aufgrund seines kundenorientierten Ansatzes.

Geleitet von seiner "Google first"-IT-Strategie hat sich Niterra zum Ziel gesetzt, seine globale Serverlandschaft unter einer einzigen Cloud-Plattform zu vereinheitlichen. In der Mitte der Initiative sah sich das Unternehmen mit einer dringenden Anforderung konfrontiert: Die gesamte SAP-ECC-Umgebung musste innerhalb von nur zwei Monaten - weniger als der Hälfte der üblichen Zeitspanne - auf Google Cloud migriert werden, während gleichzeitig drei lokale Rechenzentren in Dubai, Johannesburg und Frankfurt konsolidiert werden mussten.

Da das Unternehmen zuvor keine Cloud-Erfahrung hatte, benötigte es einen Partner, der Geschwindigkeit, Sicherheit und einen unterbrechungsfreien Geschäftsbetrieb gewährleisten konnte.

"Wir benötigten einen Partner, der nicht nur über umfassende Erfahrung mit SAP und Google Cloud verfügt, sondern auch in der Lage ist, unsere spezifischen Geschäftsanforderungen zu verstehen und die Kontinuität unserer Betriebsabläufe während des gesamten Projekts sicherzustellen", erklärte Bernd Hinkmann, Senior Manager, IT Service Delivery Management EMEA bei Niterra.

Rackspace Technology hat eine sichere, skalierbare Migrationsstrategie entwickelt und umgesetzt, die folgende Ergebnisse erzielt hat:

Eine sichere Google Cloud-Landing Zone mit Governance- und Sicherheitskontrollen als Grundlage für alle Workloads

Die Konsolidierung von drei globalen Rechenzentren und die Migration aller virtuellen Maschinen unter Verwendung der nativen Tools von Google und ergänzender Methoden zur Gewährleistung der Kompatibilität

Die Übertragung von 4 TB geschäftskritischer SAP-Daten über Entwicklungs-, QS-, Produktions- und Berichtssysteme hinweg mit optimierter Netzwerkleistung

Die SAP-Migration wurde in nur zwei Monaten abgeschlossen und lag damit weit über den Branchenstandards

Unterbrechungsfreier Betrieb für kritische Prozesse wie Logistik und Lagerverwaltung

Globale Zusammenarbeit zwischen den USA, Mexiko, Deutschland und Indien für eine nahtlose Umsetzung und einen reibungslosen Wissenstransfer

Die Migration führte zu einer sofortigen operativen Stabilität und positionierte Niterra für zukünftige Innovationen auf Google Cloud. Rackspace Modern Operations und Rackspace Application Services für SAP stellten fortlaufende Managed Services bereit und sicherten so die Betriebskontinuität und die Einhaltung strenger Branchenstandards.

"Mit Rackspace als unserem Partner haben wir ein optimales Szenario erreicht. Das Beste daran ist, dass der Übergang sicher und stabil verlief", erklärte Hinkmann. "Wir hatten keinerlei Leistungsprobleme, Ausfallzeiten oder Schwierigkeiten. Wir haben von allen Beteiligten und Betroffenen unseres Umzugs in die Cloud äußerst positives Feedback erhalten."

"Die rasche Migration von Niterra zu Google Cloud spiegelt die Zukunft der Unternehmenstransformation wider - schnell, sicher und ohne Unterbrechungen", erklärte D K Sinha, President Public Cloud bei Rackspace Technology. "Bei Rackspace sind wir stolz darauf, nicht nur technische Umsetzung, sondern auch eine strategische Grundlage für Innovation zu bieten. Dieses Projekt demonstriert, was möglich ist, wenn Fachwissen und Zusammenarbeit zusammenkommen."

Es finden bereits Gespräche über weitere Modernisierungsprojekte statt.

Die vollständige Fallstudie finden Sie unter: Niterra | Rackspace Technology

