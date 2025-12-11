Prompts erhalten jetzt auch in Spotify Einzug. Bald sollst du in natürlicher Sprache Playlists erstellen, die auf deinen Hörgewohnheiten basieren. So funktioniert das Feature, das bisher als Beta nur in einem Land verfügbar ist. Bereits jetzt bietet Spotify auf dich zugeschnittene Playlists in verschiedenen Genres oder Stimmungen, die an deinen Hörverlauf angepasst sind. Doch wie der Algorithmus des Musikstreamingdienstes dabei vorgeht, ist ein Geheimnis. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 t3n