Die Aktie von BP hat in der laufenden Börsenwoche etwas nachgegeben. Gegenwind erhält der Kurs vor allem durch die schwache Entwicklung der Ölpreise. Brent und WTI verbilligen sich auch im heutigen Handel wieder einmal deutlich. Und eine klare Trendwende ist aktuell nicht absehbar. So wird für 2026 mit einem überversorgten Ölmarkt gerechnet. Laut Einschätzung von Robert Rennie, dem Rohstoffchef von Westpac, dürfte eine sich anbahnende Überversorgung die Ölpreise im kommenden Jahr belasten. Brent ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.