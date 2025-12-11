Die Aktie von BP hat in der laufenden Börsenwoche etwas nachgegeben. Gegenwind erhält der Kurs vor allem durch die schwache Entwicklung der Ölpreise. Brent und WTI verbilligen sich auch im heutigen Handel wieder einmal deutlich. Und eine klare Trendwende ist aktuell nicht absehbar. So wird für 2026 mit einem überversorgten Ölmarkt gerechnet. Laut Einschätzung von Robert Rennie, dem Rohstoffchef von Westpac, dürfte eine sich anbahnende Überversorgung die Ölpreise im kommenden Jahr belasten. Brent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
