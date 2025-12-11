LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 192 Franken belassen. Analystin Carole Madjo verspricht sich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie von dem Luxusgüterkonzern ein weiterhin solides Umsatzwachstum. Die Marge dürfte allerdings dem Gegenwind von Rohstoffen, Währungen und Zöllen ausgesetzt bleiben./rob/tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:56 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.12.2025 / 04:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. ISIN: CH0210483332

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.