Köln (ots) -- Thermische Belastungen, Baufehler, Beschädigungen und unsachgemäßer Umgang können zu Bränden führen- Gefährdete Akkus erkennen- Verhalten im Brandfall- Beratung durch Expertinnen und Experten für Arbeitssicherheit von TÜV Rheinland: www.tuv.com/arbeitssicherheitLithium-Ionen-Batterien oder -Akkus sind heute dank ihrer kompakten Bauweise, der Wiederaufladbarkeit und der langen Lebensdauer im privaten und beruflichen Umfeld weit verbreitet. Sie stecken in Smartphones, Laptops und Tablets, vielen Elektrowerkzeugen, Gartengeräten oder auch in E-Bikes, Autos oder Flurförderzeugen wie Gabelstaplern. Sie werden auch als Energiespeicher genutzt. Doch Lithium-Ionen-Batterien haben nicht nur viele Vorteile, sondern können sich durch äußere Einflüsse wie Hitze oder Kälte, Baufehler, Beschädigungen beispielsweise durch Herunterfallen oder unsachgemäßen Umgang entzünden."Kommt es zu einem Brand, treten sehr hohe Temperaturen auf und es können gesundheitsschädliche Stoffe wie Gase, Dämpfe und Schwermetalle freigesetzt werden", sagt Dr. Ludwig Brands, Experte für Arbeitssicherheit (http://www.tuv.com/arbeitssicherheit) bei TÜV Rheinland. "Der Kontakt mit austretenden Flüssigkeiten, entstehenden Dämpfen und freigesetzten Materialien sollte man unbedingt vermeiden."Richtiger Umgang mit Lithium-Ionen-BatterienLithium-Ionen-Batterien sollten vor Temperaturen über 60 Grad Celsius und bei Frost geschützt werden. Das heißt zum Beispiel auch, dass das Smartphone im Sommer nicht im Auto auf dem Armaturenbrett liegen darf und akkubetriebene Werkzeuge oder Gartengeräte frostsicher aufbewahrt werden müssen. Fällt ein akkubetriebenes Gerät auf den Boden, erhält es einen heftigen Schlag oder ist das Gehäuse beschädigt, muss der Akku geprüft werden.Beschädigungen, Flüssigkeitsaustritt, Erwärmung, Rauchentwicklung, eine Aufwölbung des Gehäuses, merkwürdige Gerüche oder Knacken, Knistern und Zischen können ebenso auf eine Beschädigung des Akkus hindeuten wie ungewöhnlich lange oder kurze Ladezeiten. "Besteht der Verdacht auf eine Beschädigung, muss der Akku überprüft, und darf erst dann wieder genutzt werden, wenn seine Funktionsfähigkeit sichergestellt ist. Zudem sollten verdächtige Akkus auf einer feuerfesten Unterlage oder in einem entsprechenden Gefäß aufbewahrt werden. Der Abstand zu brennbarem Material sollte mindestens 2,5 Meter betragen", rät Brands.Sicherheitsmaßnahmen für leistungsstarke Lithium-Ionen-BatterienZusätzliche Sicherheitsmaßnahmen sind für Akkus mit einer Energiemenge von mehr als 100 Wattstunden, die beispielsweise in Gartengeräten, E-Scootern und -Bikes, aber auch in Autos und als ortsfeste Großspeicher genutzt werden, besonders wichtig. Das gilt umso mehr, wenn in Unternehmen und im Handel viele dieser Lithium-Ionen-Batterien mit mittlerer oder hoher Leistung oder entsprechende Geräte gelagert werden. Kommt es zu einem Schaden an einem Akku, besteht die Gefahr, dass sich mehrere dieser Energiespeicher entzünden."Lithium-Ionen-Batterien fallen bei Lagerung und Betrieb unter das Gefahrstoffrecht. Für den Transport ist das Gefahrgutrecht verbindlich. Daher ist eine Gefährdungsbeurteilung wichtig, und Mitarbeitende müssen im Umgang mit den Energiespeichern und den davon ausgehenden Gefährdungen unterwiesen werden. Sicherheitskonzepte müssen meist individuell für ein Unternehmen erstellt werden. Unsere Expertinnen und Experten für Arbeitssicherheit unterstützen dabei umfassend von der Analyse bis zur Entwicklung passender Konzepte zum Beispiel für Sicherheit, Brandschutz und Notfälle", so Brands.Löschen ist meist nicht möglichBrennen Lithium-Ionen-Batterien, gelangen Löschmittel nicht an den Brandherd im Inneren der Akkus. Daher wirkt nur der Kühleffekt, der bei Wasser am besten ist. Dabei ist eine längerfristige Kühlung wichtig, um einen offenen Brand und das Überspringen auf andere Akkus zu verhindern. Allerdings sind Handfeuerlöscher oft nicht geeignet, um einen Akkubrand zu löschen: Die Wurfweite des Löschmittels liegt bei maximal sechs Metern. Kommt es aufgrund eines Akkubrands zu einer Explosion, können Teile bis zu 15 Meter weit weggeschleudert werden. "Bei einem Brand ist die Sicherheit der Personen das Wichtigste, nicht das Löschen. 