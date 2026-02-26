Die Anemos-Jacob GmbH, ein Spezialist für Windertragsgutachten und Windmessungen, wird Teil von TÜV Rheinland. Das soll die Kompetenz bei der Planung komplexer Windenergieprojekte stärken. Der TÜV Rheinland will den Bereich Windenergie stärken und übernimmt das Unternehmen Anemos-Jacob aus dem niedersächsischen Oldershausen. Anemos-Jacob zählt zu den führenden Unternehmen für Windertragsgutachten und Windmessungen in Deutschland und ist seit mehr als 30 Jahren im Windenergiemarkt tätig. Die Fachleute ...Den vollständigen Artikel lesen ...
