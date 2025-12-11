Für dieses Jahr erwarten die Analysten, dass der Zubau bei Batteriespeichern im EUropa um 45 Prozent auf 16 Gigawatt steigen wird. Die hohe Zahl an Netzanschlussbegehren - die Wood Mackenzie auf 500 Gigawatt schätzt - sowie der erwartete Zubau im Kraftwerks- und Gewerbesegment macht Deutschland dabei zu dem attraktivsten Investitionsziel in Europa. Allerdings wird bereits vor Kannibalisierungseffekten gewarnt. In ganz Europa wird aktuell stark Batteriespeicher investiert. Die neueste Analyse von Wood Mackenzie zeigt, dass der Zubau in Europa in diesem Jahr um 45 Prozent auf 16 Gigawatt im Vergleich ...

