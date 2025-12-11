In einer vollautomatischen Inspektionsanlage hat das Unternehmen 2nd Cycle ausrangierte Photovoltaik-Module des Energieversorgers Wien Energie überprüft. Der überwiegende Teil erreicht noch etwa 97 % der ursprünglichen Leistung und kann weiter verwendet werden. Das Startup 2nd Cycle aus Amstetten in Österreich betreibt eigenen Angaben zufolge die erste vollautomatische Inspektions- und Upcycling-Anlage für Photovoltaik-Module weltweit. Die Technologie von 2nd Cycle ermöglicht es, ausrangierte Solarmodule ...Den vollständigen Artikel lesen ...
