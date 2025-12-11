Cerro del Gallo PFS: Heliostar plant Mine mit bis zu 972?Mio.?US-Dollar Wert

Anzeige / Werbung

Heliostar Metals hat wirtschaftlich vielversprechende Eckdaten für sein Gold-Silber-Kupfer-Projekt Cerro del Gallo vorgelegt. Die nun veröffentlichte Vor-Machbarkeitsstudie sieht eine Laufzeit von über 15 Jahren vor. In dieser Zeit sollen über 1,3 Mio. Unzen Goldäquivalent gefördert und ein jährlicher freier Cashflow im zweistelligen Millionenbereich erzielt werden.

Heliostar Metals hat wirtschaftlich vielversprechende Eckdaten für sein Gold-Silber-Kupfer-Projekt Cerro del Gallo vorgelegt. Die nun veröffentlichte Vor-Machbarkeitsstudie sieht eine Laufzeit von über 15 Jahren vor. In dieser Zeit sollen über 1,3 Mio. Unzen Goldäquivalent gefördert und ein jährlicher freier Cashflow im zweistelligen Millionenbereich erzielt werden.

Starke Wirtschaftlichkeit bei konservativen Annahmen

Das Unternehmen teilte mit, die Vor-Machbarkeitsstudie (Prefeasibility Study) basiere auf einem Basispreis von 2.300 US-Dollar je Feinunze Gold. Daraus ergebe sich ein Nettobarwert (NPV5) nach Steuern in Höhe von 424 Mio. US-Dollar. Die interne Rendite (IRR) werde mit 33,1% beziffert, bei einer Amortisationsdauer von 2,3 Jahren. In einem Szenario mit einem Goldpreis von 3.900 US-Dollar steige der Kapitalwert auf 972 Mio. US-Dollar bei einer IRR von 59,3% und einer verkürzten Rückzahlungszeit von nur 1,4 Jahren.