Cerro del Gallo PFS: Heliostar plant Mine mit bis zu 972?Mio.?US-Dollar Wert

Anzeige / Werbung
Heliostar Metals hat wirtschaftlich vielversprechende Eckdaten für sein Gold-Silber-Kupfer-Projekt Cerro del Gallo vorgelegt. Die nun veröffentlichte Vor-Machbarkeitsstudie sieht eine Laufzeit von über 15 Jahren vor. In dieser Zeit sollen über 1,3 Mio. Unzen Goldäquivalent gefördert und ein jährlicher freier Cashflow im zweistelligen Millionenbereich erzielt werden.
Heliostar Metals hat wirtschaftlich vielversprechende Eckdaten für sein Gold-Silber-Kupfer-Projekt Cerro del Gallo vorgelegt. Die nun veröffentlichte Vor-Machbarkeitsstudie sieht eine Laufzeit von über 15 Jahren vor. In dieser Zeit sollen über 1,3 Mio. Unzen Goldäquivalent gefördert und ein jährlicher freier Cashflow im zweistelligen Millionenbereich erzielt werden.
Starke Wirtschaftlichkeit bei konservativen Annahmen
Das Unternehmen teilte mit, die Vor-Machbarkeitsstudie (Prefeasibility Study) basiere auf einem Basispreis von 2.300 US-Dollar je Feinunze Gold. Daraus ergebe sich ein Nettobarwert (NPV5) nach Steuern in Höhe von 424 Mio. US-Dollar. Die interne Rendite (IRR) werde mit 33,1% beziffert, bei einer Amortisationsdauer von 2,3 Jahren. In einem Szenario mit einem Goldpreis von 3.900 US-Dollar steige der Kapitalwert auf 972 Mio. US-Dollar bei einer IRR von 59,3% und einer verkürzten Rückzahlungszeit von nur 1,4 Jahren.
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)