Elektrifizierung und Digitalisierung zählen zu den wichtigsten Trends, die an der Börse aktuell gespielt werden. Der französische Player Schneider Electric ist hier bestens positioniert und hat nun unter anderem neue Margenziele bekanntgegeben. Der AKTIONÄR-Tipp kann dabei auf ganzer Linie überzeugen.So legt Schneider Electric ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro bis 2030 auf. In den kommenden fünf Jahren erwartet das Management zudem eine Steigerung der Profitabilität. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär