Elektrifizierung und Digitalisierung zählen zu den wichtigsten Trends, die an der Börse aktuell gespielt werden. Der französische Player Schneider Electric ist hier bestens positioniert und hat nun unter anderem neue Margenziele bekanntgegeben. Der AKTIONÄR-Tipp kann dabei auf ganzer Linie überzeugen.So legt Schneider Electric ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 2,5 bis 3,5 Milliarden Euro bis 2030 auf. In den kommenden fünf Jahren erwartet das Management zudem eine Steigerung der Profitabilität. ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.