Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 11.12.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
News von heute Morgen: Noch bevor der Markt erwacht, könnte es jetzt explosiv werden
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 703000 | ISIN: DE0007030009 | Ticker-Symbol: RHM
Xetra
11.12.25 | 16:08
1.624,50 Euro
+1,09 % +17,50
Branche
Maschinenbau
Aktienmarkt
DAX
Prime Standard
STOXX Europe 600
EURO STOXX 50
STOXX Europe 50
1-Jahres-Chart
RHEINMETALL AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
RHEINMETALL AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1.631,001.632,0016:24
1.630,501.631,5016:24
Markus Weingran
11.12.2025 15:27 Uhr
217 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Silber-Update: Fed liefert wie erwartet, Oracle enttäuscht & Rheinmetall will KDNS

Die letzte Fed-Sitzung endete, so wie erwartet, mit einer Zinssenkung. Große Freude kam dadurch aber nicht auf. Die Sitzung zeigte auch, wie uneinig sich der Ausschuss ist. Daher wird 2026 schwierig für die US-Notenbank.Silber ist weit mehr als nur ein Edelmetall; es ist ein essentieller Industrierohstoff und ein strategischer Inflationsschutz. Etwa die Hälfte der jährlichen Nachfrage stammt aus industriellen Anwendungen, insbesondere in der Solar- und Elektronikindustrie (z.B. 5G-Technologie und Elektrofahrzeuge). Gleichzeitig dient es in Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit und steigender Inflation als historisch bewährter Wertspeicher, der oft eine höhere Volatilität und damit größere …

Den vollständigen Artikel lesen ...

© 2025 Markus Weingran
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.