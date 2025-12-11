Actien-Börse

Actien-Börse Nr. 50

Erster Preisaufschlag 15 %. Verkäufer wäre die französische Familie Pinault mit 5 Mitgliedern, die zusammen etwa 38 % halten.Die Preisvorstellung liegt bei 35 bis 40 € und damit deutlich höher als der Börsenkurs mit rd. 20 €. Die Differenz ist erheblich, aber nachvollziehbar: 3 Mrd. € Marktwert für rd. 8 Mrd. € Umsatz sind eindeutig zu wenig. Also geht es um die Differenz und den Mittelwert. Paris taxiert ihn auf etwa 30/31 €.Aufwertungspotenzial mithin gut 50 %. Die Endpreise für PUMA lagen theoretisch beim alten Spitzenkurs von fast 100 € und sind mit Sicherheit nicht erreichbar. Ein Vergleich mit ADIDAS ergibt ebenfalls keine neue Erkenntnis.Dies ist ein Ausschnitt aus der neuen. In der aktuellen Ausgabe analysiert Hans A. Bernecker, Deutschlands erfahrenster Börsenexperte, die Marktlage und verrät Ihnen, wie Sie sich als Anleger am besten positionieren.Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen! Den kompletten Brief erhalten Sie im Abo oder im Einzelbezug auf www.bernecker.info und über unsere Bernecker-App.Weitere Themen deru. a.:- Analysten und Banken rechnen mit einem positiven Jahr 2026- Die BAYER-Story läuft- ELMOS SEMICONDUCTOR - Nachhaltiger Ausbruch?- CEWE wird aktuell unterschätzt- Comeback-Spekulation aus Paris- ULTA BEAUTY - Gut aufgestelltIhre Bernecker Redaktion /