Hannover (www.anleihencheck.de) - Die Schweizerische Nationalbank hat heute ihren Leitzins unverändert bei 0,00% belassen, so die Analysten der Nord LB.Auch bleibe es beim Zinsabschlag von 0,25% auf Überschussreserven von Banken. Insgesamt sei die Rhetorik der Währungshüter bezüglich des Wechselkurses und der Bereitschaft, negative Zinsen als Ultima Ratio einzusetzen, unverändert. Die Zentralbank gehe davon aus, dass ihre Geldpolitik expansiv genug sei, um das Wirtschaftswachstum so anzukurbeln, dass die Preisstabilität mittelfristig erreicht werde. Gleichzeitig glaube sie, dass die Unsicherheiten für die Schweizer Wirtschaft abgenommen hätten, nachdem für Schweizer Exporte in die USA ein Zollsatz von 15% erreicht worden sei. Aus ihrer Sicht liege das Hauptrisiko nun im Allgemeinen (der Entwicklung der Weltwirtschaft) und nicht mehr in der US-Handelspolitik gegenüber der Eidgenossenschaft. Damit zeige sie sich wieder einmal überraschend gelassen. Aus Sicht der Analysten werde für die Geldpolitik der SNB das Wirtschaftswachstum in der Schweiz zur zentralen Frage. Sollte sich die Schweizer Wirtschaft in den kommenden Monaten tatsächlich so robust zeigen, wie erwartet, werde die SNB am Leitzins von Nullprozent festhalten. (11.12.2025/alc/a/a) ...

