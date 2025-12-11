© Foto: UnsplashSilber jagt von Rekord zu Rekord. Nun schlägt die UBS Alarm. Chinas größter Silberfonds handelt mit extremen Aufschlägen - ein Signal, das die Rallye kippen lassen könnte.Der Manager des einzigen reinen Silberfonds in China, des UBS SDIC Silver Futures Fund LOF, hat eine ungewöhnlich deutliche Warnung an Anleger ausgesprochen. Hintergrund ist eine Rekordprämie von rund 12 Prozent, zu der der Fonds derzeit gegenüber seinen zugrunde liegenden Silber-Futures der Shanghai Futures Exchange gehandelt wird - ein klares Zeichen für spekulative Exzesse im chinesischen Markt. Der Fondsmanager mahnte erneut, Anleger könnten "erhebliche Verluste" erleiden, sollten sie "blindlings in Fondsanteile mit …Den vollständigen Artikel lesen
