Bern - Die SRG will ihre Programme wieder über UKW verbreiten. Der Medienkonzern verlor zuletzt eine halbe Million Hörerinnen und Hörer, als er Ende 2024 komplett auf DAB+ wechselte. Mit der neuen Gesetzgebung sei nun eine Rückkehr möglich. Ab wann, ist noch unklar. Zunächst müssten die neuen Rahmenbedingungen durch den Bundesrat und das Bundesamt für Kommunikation (Bakom) vorliegen, teilte die SRG am Donnerstag mit. Am vergangenen Dienstag hiess ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab