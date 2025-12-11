Von Jonathan Decurtins, Head of Wholesale Schweiz und Liechtenstein Trotz ungewisser Marktlage investieren Anleger weiterhin in ETFs, wenn auch etwas langsamer als in den vergangenen Monaten. Im November investierten Anleger insgesamt 23,4 Milliarden US-Dollar in europäische ETFs, sowohl Aktien- als auch Anleihestrategien beendeten den Monat im Plus. Mit einem Nettoneuvermögen von 16,9 Milliarden US-Dollar führten Aktien-ETFs das Feld an, Anleihe-ETFs ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.