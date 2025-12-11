Zürich - Assaia, das in Zürich ansässige Luftfahrttechnologieunternehmen, hat in einer überzeichneten Serie-B-Finanzierungsrunde unter der Leitung der europäischen Investmentfirma Armira Growth zusammen mit bestehenden Investoren 26,6 Millionen US-Dollar eingeworben. Das zusätzlich beschaffte Kapital wird es Assaia ermöglichen, seine KI-Plattform weltweit weiter auszubauen und neue Lösungen auf den Markt zu bringen, um die Effizienz von Flughäfen, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
