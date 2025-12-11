ST. JOHN'S, Neufundland und Labrador, Dec. 11, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Kraken Robotics Inc. ("Kraken" oder das "Unternehmen") (TSX-V: PNG, OTCQB: KRKNF) gibt die erfolgreiche Demonstration seines KATFISH Unmanned Surface Vessel Launch and Recovery System (USV-LARS) vom 11 Meter langen ARCIMS USV von TKMS ATLAS UK (ATLAS UK) bekannt. Die Systeme bieten ein umfassendes autonomes Vermessungspaket für maritime Sicherheitsmissionen, einschließlich Minenabwehrmaßnahmen und Inspektionen kritischer Unterwasserinfrastrukturen. ARCIMS und KATFISH USV-LARS bieten gemeinsam das branchenweit erste aus der Luft einsetzbare, autonome Schlepp-SAS-Vermessungssystem mit einer Tauchtiefe von 300 Metern an.

"Angesichts der zunehmenden Verbreitung unbemannter Systeme im Verteidigungsbereich benötigen Seestreitkräfte die beste verfügbare Technologie, um die nationale Sicherheit zu gewährleisten", erklärt Greg Reid, Präsident und CEO von Kraken Robotics. "Dank seiner Fähigkeit, KATFISH sicher und autonom von USVs aus zu starten und wieder einzuholen, ermöglicht unser USV-LARS kleinen Marineplattformen die Erfassung der hochauflösenden Daten des Synthetic Aperture Sonar (SAS) von KATFISH, wodurch ihre Fähigkeiten erheblich erweitert werden und sie als Kraftverstärker fungieren."

Die Grundfläche des LARS wurde so konzipiert, dass sie zur gemeinsamen Deck-Schnittstelle ARCIMS von ATLAS UK passt, was eine schnelle Umrüstung und nahtlose Integration in die Plattform ermöglicht. Die Tests wurden erfolgreich bis zur Seegangsklasse drei durchgeführt und bestätigten die Robustheit und Betriebsbereitschaft des Systems.

Diese gemeinsame Integration stellt einen bedeutenden Fortschritt bei der Bereitstellung agiler, modularer und kosteneffizienter Minenabwehrfähigkeiten für moderne Marineoperationen dar. Durch die Kombination des bewährten USV von ARCIMS mit dem hochmodernen Schleppsonar mit synthetischer Apertur und dem Bergungssystem von Kraken können Marinen fortschrittliche Technologien schneller und effizienter einsetzen und so die maritime Sicherheit in zunehmend komplexen Umgebungen stärken.

Das System wurde am 18. und 19. November vor der Küste von Portland, Großbritannien, für die NATO-Marinen vorgeführt. Die Teilnehmer konnten beobachten, wie das ARCIMS USV autonom navigierte und Missionen mit dem KATFISH-Schleppsystem plante, um hochauflösende SAS- und bathymetrische Vermessungen in sehr flachem Wasser durchzuführen. Die Daten wurden über Satellitenkommunikation live an die Kommandozentrale an Land übertragen, was den Bedienern eine Klassifizierung der Kontakte in Echtzeit ermöglichte.

Wesley Galliver, Leiter der Abteilung Surface Ship Systems bei TKMS ATLAS UK, erklärte: "Diese Leistung verdeutlicht, was erreicht werden kann, wenn Innovation und Zusammenarbeit Hand in Hand gehen. Die Integration von ARCIMS mit KATFISH und LARS innerhalb eines derart komprimierten Zeitrahmens setzt neue Maßstäbe für die Bereitstellung operativer Fähigkeiten für unsere Kunden. Ich bin mit den Ergebnissen sehr zufrieden und stolz auf das, was die gemeinsamen Teams erreicht haben."

Der KATFISH von Kraken erfasst hochauflösende Sonardaten mit synthetischer Apertur in einer Tiefe von 300 Metern und einer Reichweite von bis zu 200 Metern pro Seite. Die Daten werden in Echtzeit mit einer Auflösung von 3 cm x 3 cm übertragen. Das KATFISH USV-LARS von Kraken wurde speziell für kleine Schiffe entwickelt und besteht vollständig aus Titan, um eine geringe magnetische Signatur und ein geringes Gewicht zu gewährleisten.

KATFISH und USV-LARS wurden zügig auf dem ARCIMS mobilisiert, wobei die Integration, die Tests und die Demonstration innerhalb von nur zwei Wochen durchgeführt wurden.





Abbildung 1: Das KATFISH- und USV-LARS-System von

Kraken, integriert in das 11 Meter lange ARCIMS-USV von TKMS ATLAS UK.



Abbildung 2: Einsatz des KATFISH von Kraken durch das USV-LARS-System



Abbildung 3: KATFISH von Kraken hat während der Demonstration SAS-Bilder des norwegischen Dampfschiffwracks Frogner aufgenommen.

ÜBER KRAKEN ROBOTICS INC.

Kraken Robotics Inc. (TSX.V: PNG) (OTCQB: KRKNF) verändert die Unterwasseraufklärung durch 3D-Bildsensoren, Energielösungen und Robotersysteme. Unsere Produkte und Dienstleistungen ermöglichen es unseren Kunden, die Herausforderungen in unseren Ozeanen zu meistern - sicher, effizient und nachhaltig.

Krakens Synthetic-Aperture-Sonar-, Sub-Bottom-Imaging- und LiDAR-Systeme bieten die beste Auflösung ihrer Klasse und liefern wichtige Erkenntnisse zur Sicherheit, Infrastruktur und Geologie der Ozeane. Unsere revolutionären drucktoleranten Batterien liefern Strom mit hoher Energiedichte für unbemannte Unterwasserfahrzeuge und Unterwasser-Energiespeicher.

Kraken Robotics hat seinen Hauptsitz in Kanada und Niederlassungen in Nordamerika, Südamerika und Europa. Das Unternehmen unterstützt Kunden in über 30 Ländern weltweit.

ÜBER TKMS ATLAS UK

TKMS ATLAS UK (ATLAS UK) liefert innovative Unterwassersysteme für die Royal Navy (RN). ATLAS UK hat seinen Hauptsitz in Winfrith in Dorset und hat in einzigartige interne Test- und Integrationsanlagen investiert, um sein Wachstum bei der Belieferung des britischen und globalen Marktes mit U-Boot- und Schiffssystemen, darunter Sonar, autonome Systeme, elektrische Antriebe für Schiffe und Minenabwehrsysteme, zu unterstützen. ATLAS UK verfügt über einen Zugang zum Wasser im Hafen von Portland, der ATLAS UK und seinen Partnern hervorragende Einrichtungen für die Erprobung von Systemen auf See bietet. ATLAS UK ist ein führendes innovatives Unternehmen für maritime Systeme, das in allen Phasen des Beschaffungs- und Entwicklungszyklus tätig ist, vom Konzept bis zum Support während des Betriebs.

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung stellen zukunftsgerichtete Aussagen dar. Die in dieser Pressemitteilung verwendeten Wörter "können", "würden", "könnten", "werden", "beabsichtigen", "planen", "vorwegnehmen", "glauben", "suchen", "vorschlagen", "schätzen", "erwarten" und ähnliche Ausdrücke sollen in Bezug auf das Unternehmen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Insbesondere enthält diese Pressemitteilung zukunftsbezogene Aussagen, unter anderem in Bezug auf Geschäftsziele, erwartetes Wachstum, Betriebsergebnisse, Leistung, Geschäftsprojekte und -chancen sowie Finanzergebnisse. Diese Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten sowie andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsorientierten Aussagen erwarteten abweichen. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Ansichten des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider, die auf bestimmten wesentlichen Faktoren und Annahmen beruhen und bestimmten Risiken sowie Unsicherheiten unterliegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Veränderungen des Marktes, Wettbewerbs, staatlicher oder regulatorischer Entwicklungen, allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen und anderer Faktoren, die in den öffentlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens dargelegt sind. Zahlreiche Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen. Dazu zählen unter anderem die oben aufgeführten. Diese Faktoren sollten nicht als erschöpfend angesehen werden. Sollten eines oder mehrere dieser Risiken oder Ungewissheiten eintreten oder sollten sich die den zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in dieser Pressemitteilung beschriebenen abweichen, und man sollte sich nicht allzu sehr auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen oder durch Bezugnahme in diese Pressemitteilung einbezogenen zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Solche Aussagen gelten nur für den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Das Unternehmen beabsichtigt nicht und übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsorientierten Aussagen zu aktualisieren. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsorientierten Aussagen werden durch diesen Warnhinweis ausdrücklich eingeschränkt.

Weder die TSX Venture Exchange Inc. noch ihr Regulierungsdienstleister (wie dieser Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert wird) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung, und der OTCQB hat den Inhalt dieser Pressemitteilung weder genehmigt noch abgelehnt.

