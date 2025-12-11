Epalinges - Das Schweizer Medizintechnik-Startup DigeHealth hat in einer Startkapitalrunde 1,25 Millionen Schweizer Franken aufgebracht und damit eine solide Grundlage für die Entwicklung seiner Magen-Darm-Überwachungstechnologie der nächsten Generation geschaffen. DigeHealth hat 1,25 Millionen CHF in einer Startkapitalrunde eingesammelt, wodurch die Arbeit an Lösungen für die Magen-Darm-Gesundheit beschleunigt wird. Die Finanzierung ermöglicht es ...

