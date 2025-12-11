Zürich - Am Devisenmarkt zeigt der Franken nach dem SNB-Zinsentscheid weiterhin fester. Gleichzeitig gibt allerdings der US-Dollar zu den Hauptwährungen nach, nachdem die US-Notenbank Fed am Vorabend erwartungsgemäss die Leitzinsen gesenkt hatte. Der US-Dollar fällt am Nachmittag deutlich auf 0,7946 Franken, nachdem er am Vorabend noch zu über 80 Rappen gehandelt wurde. Der Euro hat sich zur US-Währung am späten Nachmittag deutlich verteuert, er ...

