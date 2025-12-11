Zürich - vyzn AG, ein KI-Startup im Bereich digitaler Bauplanung, hat seine Seed-Finanzierungsrunde erfolgreich abgeschlossen. Die Runde wurde angeführt durch Spicehaus Partners und Kiilto Ventures, zusätzlich beteiligten sich mehrere strategische Investoren aus der Bau- und Immobilienbranche. Mit dem neuen Kapital erweitert vyzn sein Portfolio an vollautomatisierten Gebäude-Analysen und liefert künftig neben Ökobilanz und Energieeffizienz auch schnelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
