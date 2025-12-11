Aktionäre der Carl Zeiss Meditec-Aktie müssen über eine hohe Leidensfähigkeit verfügen. Seit dem Hoch 2021 mit rund 200 € befindet sie sich im Abwärtstrend. Am Donnerstag sprang sie zum Handelsstart zunächst um +8% an, aktuell stürzt sie um -8% ab. Was geht da vor? Bescheidenes Wachstum Der am 11. Dezember veröffentlichte Geschäftsbericht für das abgelaufene Geschäftsjahr ist insgesamt durch ein geringes Wachstum geprägt. Hierin sind auch die Werte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 sharedeals.de