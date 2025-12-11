Sarnen - SensorX Solutions, Entwickler der Methan-Detektionsplattform FluX Multi, hat sich eine Pre-Seed-Finanzierung in Höhe von fast 0,5 Millionen Schweizer Franken gesichert, um sein Wachstum voranzutreiben. Mit neuen Kunden in ganz Europa, die seine fortschrittlichen Technologien zur Erdgasleckageerkennung einsetzen, ist das Startup für ein starkes Wachstum im Jahr 2026 gut aufgestellt. SensorX Solutions entwickelt intelligente Gasdetektionssysteme, ...

