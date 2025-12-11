BioNTech sorgt mit positiven Phase-3-Daten zum Antikörper Gotistobart für Aufsehen in der Krebsforschung. Analysten sehen hohes Kurspotenzial, insbesondere durch die Pipeline-Innovationen in der Onkologie wie Pumitamig und den mRNA-Impfstoff BNT122. Trotz schwacher Kursentwicklung könnte die unterschätzte Wachstumsstory nun neue Dynamik entfalten.Immuntherapie im Fokus: BioNTech überrascht mit Phase-3-Daten Die Aktie von BioNTech hat 2025 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de