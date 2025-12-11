Exosomen im Fokus: Wie NurExone neue Wege in der Heilung von Rückenmarksverletzungen geht

Anzeige / Werbung

Das Biotech-Unternehmen NurExone Biologic positioniert sich als Pionier im Bereich der regenerativen Medizin und will mit einem neuartigen Therapieansatz bei zentralen Nervensystemverletzungen neue Maßstäbe setzen. Wie Business Talk berichtet, basiert die sogenannte ExoTherapy-Plattform des Unternehmens auf Exosomen - winzigen biologischen Botenstoffen, die im Körper zur Zellkommunikation und -reparatur eingesetzt werden.

Statt auf invasive Eingriffe oder klassische Medikamente zu setzen, verfolgt NurExone (ISIN: CA67059R1091) einen minimal-invasiven Weg. Ziel ist es, geschädigte Gehirn- oder Rückenmarkfunktionen wiederherzustellen - Funktionen, die bislang oft als dauerhaft verloren galten.

Israels Forschung als Ausgangspunkt für eine globale Vision

Laut Business Talk gründet sich NurExone Biologic auf wissenschaftliche Erkenntnisse aus dem Technion und der Universität Tel Aviv. Die unternehmerische Umsetzung nahm mit der Berufung von Lior Shaltiel zum CEO Gestalt an. Der preisgekrönte Wissenschaftler sieht in Exosomen das Potenzial für ein "ultimatives Medikamentenabgabesystem".

Unter Shaltiels Führung hat sich NurExone international Aufmerksamkeit verschafft. Patientenanfragen kommen mittlerweile aus Europa, den USA, Asien - sogar aus dem Iran. Für Business Talk ein deutliches Signal für den hohen Bedarf an neuen Behandlungsmethoden bei neurologischen Schäden. Das Unternehmen verbinde "Spitzenforschung mit einem tiefgreifenden Engagement für die Wiederherstellung von Leben", so Business Talk.

ExoPTEN: Nasale Nanomedizin mit doppelter Wirkung

Im Mittelpunkt der Plattform steht die Therapie ExoPTEN, ein nanobasiertes Medikament, das laut Business Talk sowohl regenerative als auch entzündungshemmende Eigenschaften vereint. Verabreicht wird es über die Nase - ein Verfahren, das die direkte Aufnahme ins zentrale Nervensystem ermöglichen soll. Die enthaltene siRNA-Technologie soll beschädigtes Nervengewebe aktiv zur Regeneration anregen.

CEO Shaltiel hebt laut Artikel hervor, dass das firmeneigene Ladesystem die "Integrität des Vesikels bewahren" könne. Dies garantiere eine wirksame und stabile Verabreichung. Ergänzt wird das durch eine eigens entwickelte Master Cell Bank, die als Grundlage für eine reproduzierbare und skalierbare Produktion dient. "Die Herstellung und Skalierung sind eine der größten Herausforderungen im Biotech", wird Shaltiel zitiert. Doch mit der Zellbank könne eine "reproduzierbare, GMP-Qualitätsfertigung" gesichert werden.

Exosomenmarkt mit Rückenwind - und medizinischem Bedarf

Laut Business Talk wächst der Markt für exosomenbasierte Therapien dynamisch. Im Fokus steht dabei ExoPTEN - entwickelt für Patienten mit akuten Rückenmarksverletzungen, wie sie häufig durch Sport- oder Arbeitsunfälle entstehen. In vorklinischen Studien sei es gelungen, "die motorische Funktion und den Blutfluss vollständig wiederherzustellen". Die nasale Behandlung habe bei allen Versuchstieren zu messbarer funktionaler Erholung geführt.

Der Bedarf ist groß: Allein in den USA ereignen sich jährlich rund 18.000 neue Fälle von Rückenmarksverletzungen, weltweit sind es etwa 900.000. Um auf die wachsende Nachfrage zu reagieren, plant NurExone laut dem Artikel die Gründung der US-Tochter Exo-Top. Diese soll künftig GMP-konforme Exosomen für medizinische und kosmetische Anwendungen produzieren.

Effizienz, Skalierbarkeit und Teamgeist als Erfolgsfaktoren

Business Talk zufolge hat NurExone bislang über 18 Millionen Dollar Kapital eingesammelt, ein Großteil floss direkt in Forschung und Entwicklung. Die vorklinischen Daten gelten als "überzeugend und robust" - ein entscheidender Schritt in Richtung erster klinischer Studien.

Auch die Produktionsprozesse zeigen sich durchdacht: Im Gegensatz zu herkömmlichen Zelltherapien ist die Herstellung der Exosomen bei NurExone effizienter, skalierbar und benötigt keine Großanlagen wie Bioreaktoren. Weniger Komplexität, geringere Kosten und dennoch gleichbleibende Qualität lauten die Vorteile.

CEO Shaltiel betont im Gespräch mit Business Talk die enge Verzahnung im Team: "Wir sind ein Team, das nahtlos in Wissenschaft, Regulierung und Strategie zusammenarbeitet." Diese Synergie - kombiniert mit wissenschaftlicher Integrität und Patientenfokus - sei ein zentraler Innovationsmotor.

Von der Plattform zur Anwendung - mit internationalem Rückhalt

Gegründet im Jahr 2020, hat NurExone in kurzer Zeit eine tragfähige Struktur aufgebaut. Die modulare ExoTherapy-Plattform zeigt laut Artikel "bemerkenswerte präklinische Ergebnisse" - unter anderem bei Rückenmarks- und Sehnervenverletzungen sowie in der Gesichtsnervenerholung. Zusammen mit einem wachsenden Patentportfolio verschafft dies dem Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil.

Zusätzlich baut NurExone (ISIN: CA67059R1091) sein Netzwerk durch Partnerschaften mit führenden medizinischen Einrichtungen aus - darunter das Sheba Medical Center und das Goldschleger Eye Institute. Diese Kooperationen sollen laut Business Talk die Anwendbarkeit der Plattform bei Sehnervenverletzungen weiter untermauern.

Fahrplan Richtung klinische Anwendung

In den kommenden fünf Jahren will NurExone ExoPTEN in die klinische Phase überführen und mit Exo-Top eine Produktionsstruktur in den USA aufbauen. Das Ziel: ein "neuer klinischer Standard" zu werden - und zu zeigen, dass selbst schwere neurologische Schäden mit exosomenbasierten Therapien behandelbar sein können.

Mit wissenschaftlicher Tiefe, globalem Netzwerk und strategischer Klarheit zeigt NurExone Biologic laut Business Talk, wie sich aus visionärer Forschung konkrete therapeutische und kommerzielle Perspektiven entwickeln können.

