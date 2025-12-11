Wechsel in der Unternehmensführung werden nach Abschluss der Hauptversammlung im März 2026 wirksam

Bekanntgabe folgt auf ein Jahr mit dualem CEO-/COO-Modell und bedeutet Rückkehr zur Führungsstruktur mit Einzelspitze

Kyowa Kirin Co., Ltd. (TSE:4151, Kyowa Kirin), ein weltweit tätiges Spezialpharmaunternehmen mit Sitz in Japan, gab heute die Entscheidung des Board of Directors bekannt, Dr. Abdul Mullick, derzeit President und Chief Operating Officer (COO), zum President und Chief Executive Officer (CEO) zu ernennen. Die Ernennung wird im März 2026 nach Abschluss der Aktionärshauptversammlung wirksam. Während Herr Mullick die Position des President und CEO von Kyowa Kirin übernimmt, behält der derzeitige CEO, Dr. Masashi Miyamoto, seine Position als Chairman.

Im März 2025 stimmten die Aktionäre einem dualen CEO-/COO-Modell zu. Mullick wurde in die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer berufen, um gemeinsam mit Miyamoto das globale Unternehmen zu leiten. Dieses Modell verschaffte Mullick als erstem nichtjapanischen CEO in der langen Unternehmensgeschichte eine Übergangsphase, in der er tiefere Einblicke in das japanische Unternehmen gewinnen und ein umfassenderes Verständnis entwickeln konnte.

Mit der Rückkehr zur Einzelspitze unter Mullick im Jahr 2026 strebt Kyowa Kirin den Aufbau einer agileren Führungsstruktur an, die schnell und flexibel auf Veränderungen im globalen Geschäftsumfeld reagieren kann. Mit den Änderungen sollen sowohl die Qualität und Geschwindigkeit der Umsetzung als auch die Möglichkeiten des Unternehmens, den Patientenbedürfnissen gerecht zu werden, weiter verbessert werden. In seiner neuen Funktion als CEO wird sich Mullick auf die Umsetzung der Vision des Unternehmens für 2030 in den Schwerpunktbereichen Knochen/Mineralien, schwer behandelbare hämatologische Erkrankungen/Hämatologie-Onkologie und seltene Krankheiten konzentrieren.

"Ich fühle mich geehrt und bin dankbar für die Aufgabe, dieses außergewöhnliche Unternehmen zu leiten, das weltweit für seinen entschlossenen Einsatz für die Bedürfnisse von Menschen mit seltenen und unterversorgten Krankheiten bekannt ist und ihnen ihr Lächeln zurückgibt", kommentiert Mullick seine Ernennung. "Die letzten Jahre habe ich damit verbracht, das Team in Japan kennenzulernen, nachdem ich zuvor als Chief International Business Officer für unser Geschäft außerhalb Japans verantwortlich war. Dabei habe ich eine große Wertschätzung für unsere einzigartige und bemerkenswerte Kultur entwickelt und bin fest entschlossen, diese Kultur zu pflegen, die entscheidend für unser Wachstum und das Wohl der Patienten ist, denen wir dienen."

Mullick wechselte 2017 zu Kyowa Kirin und war als President für die Region Europa/Naher Osten/Afrika mit Sitz in Marlow, Großbritannien, tätig. Im Jahr 2023 zog er nach Japan, um die Geschäfte außerhalb Japans zu leiten. Im Oktober 2024 wurde er zum COO ernannt und im März 2025 in dieser Position bestätigt. Vor seinem Wechsel zu Kyowa Kirin war er lange Zeit in der Pharmabranche tätig und war in Führungspositionen mit wachsender Verantwortung bei großen Pharmaunternehmen wie Sanofi und Novartis tätig.

Miyamoto fügt an: "Abdul hat Kyowa Kirin mit seiner enormen Energie, seiner Expertise und seinem Engagement bereichert. Bei all seinen Tätigkeiten hat er eine Balance zwischen dem herausragenden Erbe unseres Unternehmens und den dringenden Herausforderungen, denen wir als Pharmaunternehmen gegenüberstehen, angestrebt. Er hat die kulturellen Unterschiede zwischen Ost und West überbrückt, indem er stets ein offenes Ohr hatte, neugierig war und sich dafür einsetzte, Superteams mit gemeinsamer Vision aufzubauen. Ich freue mich auf sein weiteres Wirken, während wir bei Kyowa Kirin daran arbeiten, weltweit lebensverändernde Werte zu schaffen."

Mullick wird in der weltweiten Unternehmenszentrale in Tokio tätig sein, wo er seit 2023 lebt. Er stammt ursprünglich aus Großbritannien und erwarb einen Doktortitel in Molekularbiologie an der Universität Bristol sowie einen Bachelor of Science in Molekularbiologie an der Kingston University, beide in Großbritannien.

Über Kyowa Kirin

Kyowa Kirin verfolgt das Ziel, innovative Medikamente und Therapien zu entwickeln und bereitzustellen, um die Lebensqualität von Patienten zu verbessern. Als weltweit tätiges Spezialpharmaunternehmen mit Sitz in Japan investieren wir seit mehr als 70 Jahren in die Arzneimittelforschung und biotechnologische Innovationen. Derzeit entwickeln wir die nächste Generation von Antikörpern sowie Zell- und Gentherapien mit dem Potenzial, Patienten mit hohem ungedecktem medizinischem Bedarf zu helfen etwa in den Bereichen Knochen und Mineralien, schwer behandelbare hämatologische Erkrankungen/Hämatologie-Onkologie und seltene Krankheiten. Unser gemeinsamer Einsatz für unsere Werte, für nachhaltiges Wachstum und dafür, Menschen zum Lächeln zu bringen, verbindet uns weltweit.

Weitere Informationen über das Unternehmen Kyowa Kirin finden Sie unter: https://www.kyowakirin.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251210221648/de/

Contacts:

Medienkontakt für Kyowa Kirin

Hiroki Nakamura

Global Head of Corporate Communications

media@kyowakirin.com

Stacey Minton

Senior Vice President, Corporate Affairs EMEA International

stacey.minton@kyowakirin.com

Marah Oberfield

Executive Director, Corporate Communications Nordamerika

marah.oberfield.3c@kyowakirin.com