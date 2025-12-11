EQS-News: Estrella Galicia (Hijos de Rivera) / Schlagwort(e): Vereinbarung

Estrella Galicia 0,0 setzt ganz auf den Motorsport und landet mit vier MotoGP-Titeln und der Formel-1-Meisterschaft einen Volltreffer



11.12.2025 / 18:40 CET/CEST

A CORUÑA, Spanien, 11. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Estrella Galicia 0,0, die alkoholfreie Biermarke von Hijos de Rivera, erreicht einen historischen Meilenstein durch den Erhalt der beiden wichtigsten Meisterschaften im Motorsport. Sie ist der erste spanische Sponsor, der gleichzeitig den Weltmeistertitel in der MotoGP in allen Klassen sowie den Titel für Motorradbauer und den Fahrer- und Herstellertitel in der Formel 1 gewinnt. Diese Leistung unterstreicht das Sportprojekt zur Förderung von Talent, Anstrengung und Selbstvervollkommnung. Die Motorrad-Weltmeisterschaft, die erstmalig am 16. November in Valencia beendet wurde, hinterließ das Bild von drei Estrella Galicia 0,0-Botschaftern an der Spitze der drei Klassen: José Antonio Rueda in der Moto3, Diogo Moreira in der Moto2 und Marc Márquez in der MotoGP. Drei Champions, die von Estrella Galicia 0,0 seit mehr als einem Jahrzehnt begleitet werden und die wie kaum andere den Geist des galicischen Unternehmens verkörpern: nonkonformistisch, differenziert und engagiert. Während Rueda und Moreira im Rahmen des Entwicklungsprojekts für Fahrer von Estrella Galicia 0,0 und Monlau mit dem Motorradfahren begonnen haben und mit dem Unternehmen aufgewachsen sind, verkörpert Marc auch die Philosophie der ständigen Verbesserung und Loyalität des bereits hundertjährigen galicischen Familienunternehmens, das ihm bei seinen Erfolgen seit 2011 und, wie der Fahrer selbst kürzlich erwähnte, vor allem in den schwierigsten Augenblicken zur Seite steht. Um einen weiteren Rekord hinzuzufügen, teilte sich Marc im Jahr 2025 das Podium in der Königsklasse mit seinem Bruder Alex - ebenfalls ein Botschafter von Estrella Galicia 0,0. Um den Gesamterfolg in der Fahrerwertung zu vervollständigen, hat Ducati, das in dieser Saison die besondere Unterstützung von Estrella Galicia 0,0 genossen hat, seinen siebten Herstellertitel gewonnen. In der Formel 1 schrieb McLaren am Sonntag, dem 7. Dezember, ebenfalls Geschichte, durch den Erhalt des Weltmeisterschaftstitels 2025 für Motorradbauer, seinen zehnten Titel und den zweiten in Folge. Unter den Fahrern führte Lando Norris das Projekt mit einer außergewöhnlichen Saison an: Estrella Galicia 0,0 ist Antrieb und Begleitung für diesen Fahrer und ist die selbe treibende Kraft, die das Handwerk widerspiegelt, mit dem Bier gebraut wird. Die Marke würdigt diese Anstrengung mit einer besonderen Kampagne, die eine unwiederholbare Saison mit sechs Weltmeistertiteln feiert und ihr Engagement für Talent, Nonkonformismus und Leidenschaft unterstreicht. Spot hier. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2843603/Estrella_Galicia.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/estrella-galicia-0-0-setzt-ganz-auf-den-motorsport-und-landet-mit-vier-motogp-titeln-und-der-formel-1-meisterschaft-einen-volltreffer-302639491.html



