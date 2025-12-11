Die Aktie von Heidelberg Materials (ISIN: DE0006047004) hat ein neues Allzeithoch erreicht, nachdem mehrere Analysten ihre Kursziele für den Zementhersteller angehoben haben. Zu Beginn der Woche erhöhte Goldman Sachs das Kursziel auf 250,00 Euro. Damit zeigt sich das Investmenthaus optimistisch bezüglich der weiteren Kursentwicklung. Doch nicht nur Goldman Sachs sieht weiteres Potenzial für die Aktie. Die Experten der Deutschen Bank gehen mit ihrem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS