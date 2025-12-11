Der Wettlauf zwischen den USA und China um technologische Vorherrschaft spitzt sich zu: Wer wird in Bereichen wie KI, Halbleitern und seltenen Erden die Nase vorn haben? Die Folgen könnten die Weltwirtschaft umkrempeln.Der Wettlauf zwischen den USA und China um technologische Überlegenheit ist längst nicht entschieden - im Gegenteil: Beide Nationen setzen alles daran, sich in Schlüsselbereichen wie Künstlicher Intelligenz, Halbleitern und seltenen Erden durchzusetzen. Ein neuer Report der Investmentbank Goldman Sachs schlüsselt das Duell der beiden Supermächte auf. Die Politik beider Länder geht in die Richtung, sich auf eigene, autarke Technologiestapelsysteme zu konzentrieren, wobei die …