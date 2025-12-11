Die Diskussion um die Wirksamkeit der Chartanalyse dreht sich nach meiner Erfahrung vor allem darum, ob kurzfristige Kursbewegungen vorhersehbar sind oder die Methode als Humbug gilt. Langfristige Investitionen in Qualitätsaktien erscheinen einfacher, wobei auch hier die Charttechnik zur Risikominderung beitragen kann.In der Welt der Börse gibt es eine anhaltende Diskussion darüber, ob die Chartanalyse wirklich ein geeignetes Werkzeug ist, um kurzfristige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 RuMaS