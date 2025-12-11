Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, gab heute bekannt, dass berechtigte Kunden außerhalb Brasiliens nun brasilianische Aktien über die brasilianische Börse B3 handeln können. Diese Erweiterung bietet Anlegern mehr Möglichkeiten, über eine einzige einheitliche Plattform auf Chancen in Schwellenmärkten in ganz Lateinamerika sowie auf globale Aktien, Optionen, Futures, Währungen, Anleihen, Fonds und mehr zuzugreifen.

Die B3-Börse ist einer der aktivsten und liquidesten Märkte in der Region. Mit dieser Erweiterung erhalten Anleger direkten Zugang zum Handel mit brasilianischen Aktien sowie zu über 160 Märkten weltweit über die leistungsstarken Handelsplattformen und Tools von Interactive Brokers.

"Globale Anleger benötigen nahtlosen Zugang zu verschiedenen Märkten, um wettbewerbsfähig zu bleiben", sagte Milan Galik, Chief Executive Officer von Interactive Brokers. "Durch die Aufnahme der brasilianischen Börse B3 bieten wir unseren Kunden über unsere einheitliche globale Plattform einen effizienten und kostengünstigen Zugang zu einer der dynamischsten Schwellenländer der Welt."

Interactive Brokers bietet Zugang zu über 160 Märkten und unterstützt die Finanzierung und den Handel in bis zu 28 Währungen. Diese jüngste Markterweiterung unterstreicht das Engagement des Unternehmens, seinen Kunden einen effizienten und kostengünstigen Zugang zu globalen Möglichkeiten zu bieten.

Bitte beachten Sie, dass der Zugang zur brasilianischen Börse B3 über Interactive Brokers für Einwohner Brasiliens nicht verfügbar ist.

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ: IBKR ist ein Mitglied des S&P 500. Die verbundenen Unternehmen bieten Kunden weltweit rund um die Uhr automatisierte Handelsausführung und Verwahrung von Wertpapieren, Rohstoffen, Devisen und Terminkontrakten auf über 160 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige einheitliche Plattform an. Wir bedienen Einzelanleger, Hedge-Fonds, Eigenhandelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vier Jahrzehnte währenden Konzentration auf Technologie und Automatisierung können wir unseren Kunden eine einzigartig ausgeklügelte Plattform zur Verwaltung ihrer Anlageportfolios bieten. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, Handels-, Risiko- und Portfoliomanagement-Tools, Research-Einrichtungen und Anlageprodukte zu niedrigen oder gar keinen Kosten zur Verfügung zu stellen und sie so in die Lage zu versetzen, hervorragende Renditen zu erzielen. Interactive Brokers hat sich kontinuierlich Anerkennung als Top-Broker erworben und zahlreiche Auszeichnungen und Ehrungen von angesehenen Branchenquellen wie Barron's, Investopedia, Stockbrokers.com und vielen anderen erhalten.

