Der Dow Jones hat gestern ein neues Rekordhoch erklommen, und auch heute geht die Aufwärtsbewegung weiter. Auch für Aktionäre des Pharmaonzerns Eli Lilly hält der Börsentag eine positive Nachricht bereit. Es gibt Daten aus einer Phase-III-Studie seines neuen Adipositasmedikaments, die sehr zuversichtlich stimmen.Laut Eli Lilly wurde mit dem Wirkstoff Retatrutid der bisher höchste Verlust beim Gewicht gemessen. Das zeigen erste Daten der Phase-III-Studie. Zudem wurden durch Arthrose bedingte Knieschmerzen ...

