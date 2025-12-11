Eli Lillys neues Adipositas-Medikament Retatrutid erzielte in einer Phase-III-Studie einen Gewichtsverlust von 28,7 Prozent, übertraf damit das eigene Medikament Zepbound und stärkte damit die Marktführerschaft.Eli Lilly gab am Donnerstag bekannt, dass sein zukünftiges Medikament gegen Fettleibigkeit Patienten in einer Studie der Phase III geholfen hat, durchschnittlich 28,7 Prozent ihres Gewichts zu verlieren. Damit übertraf es das eigene Blockbuster-Medikament Zepbound und festigte die Führungsposition des Unternehmens in diesem schnell wachsenden Markt. Der globale Markt für Adipositasbehandlungen hat in den letzten Jahren aufgrund der starken Nachfrage nach GLP-1-basierten Medikamenten …